Автобус перевернулся в Наманганской области: есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Три человека пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом в Наманганской области Узбекистана, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

Пассажирский автобус Isuzu с 15 пассажирами опрокинулся на местной автодороге в Чартакском районе Наманганской области. Авария произошла из-за лопнувшей передней левой рессоры, после чего автобус столкнулся с бетонным ограждением на краю дороги и упал на бок.

"В результате происшествия пострадали три пассажира, один из которых госпитализирован, а двоим оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Еще 12 пассажиров осмотрели врачи на месте происшествия. МВД ведет расследование инцидента.