Спалил дом и погубил сына: узбекистанец в Челябинске получил 19 лет тюрьмы

После ссоры с сожительницей Дадаханов облил горючим себя и женщину, а также полдома и мебель.

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Челябинский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима уроженца Узбекистана Бахрома Дадаханова.

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков Еще одна пьяная драка: в Фергане мужчина избил знакомого до смерти

Весной прошлого года он совершил поджог дома, в результате чего скончался его четырехлетний сын. Уголовное дело в отношении жителя Челябинской области было возбуждено по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух лиц".

По данным ведомства, ЧП произошло 19 марта 2017 года в поселке Горный Аргаяшского района. После ссоры с сожительницей Дадаханов, согласно информации прокуратуры, решил покончить жизнь самоубийством, а также убить свою семью с ребенком. Облив горючим себя и женщину, а также полдома и мебель, обвиняемый поджог бензин, уточнили в прокуратуре Челябинской области.

"В результате случившегося пожара Дадаханов вместе с сожительницей выбежали из дома и потушили на себе одежду, а их сын выбраться из горящего дома не смог и умер от отравления угарным газом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия обвиняемый настаивал, что дом подожгли неизвестные, и склонял к ложным показаниям сожительницу.

"Дадаханов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – добавили в прокуратуре.