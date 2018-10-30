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Уголовный суд, уголовный кодекс

Спалил дом и погубил сына: узбекистанец в Челябинске получил 19 лет тюрьмы

© Сollage by RIA Novosti
Происшествия
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После ссоры с сожительницей Дадаханов облил горючим себя и женщину, а также полдома и мебель.

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Челябинский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима уроженца Узбекистана Бахрома Дадаханова.

кулак, архивное фото
© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Весной прошлого года он совершил поджог дома, в результате чего скончался его четырехлетний сын. Уголовное дело в отношении жителя Челябинской области было возбуждено по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух лиц".

По данным ведомства, ЧП произошло 19 марта 2017 года в поселке Горный Аргаяшского района. После ссоры с сожительницей Дадаханов, согласно информации прокуратуры, решил покончить жизнь самоубийством, а также убить свою семью с ребенком. Облив горючим себя и женщину, а также полдома и мебель, обвиняемый поджог бензин, уточнили в прокуратуре Челябинской области.

"В результате случившегося пожара Дадаханов вместе с сожительницей выбежали из дома и потушили на себе одежду, а их сын выбраться из горящего дома не смог и умер от отравления угарным газом", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что во время следствия обвиняемый настаивал, что дом подожгли неизвестные, и склонял к ложным показаниям сожительницу.

"Дадаханов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – добавили в прокуратуре.




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