Родные сгоревших в автобусе узбеков требуют самого сурового наказания

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Во вторник состоялись судебные прения по делу о сгоревшем в январе 2018 года автобусе на трассе Самара-Шымкент, родственники погибших потребовали самого строго наказания, сообщает Sputnik Казахстан.

Прокурор счел водителей автобуса Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова виновными по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц".

© Sputnik / Андрей Старостин Сколько требуют с обвиняемых родные сгоревших в Казахстане узбекистанцев

Он считает их вину полностью доказанной и попросил суд приговорить каждого к пяти годам колонии-поселения. При этом он не отрицает, что преступление было совершено по неосторожности.

Механика Бахадира Бердибаева и учредителя фирмы, которой принадлежал автобус, Нурлыбека Телепбаева государственный обвинитель попросил отправить в колонию-поселению на семь лет.

При этом подсудимые просят судью оправдать их за отсутствием вины, никто ее не признал. Они подчеркивают, что трагедия произошла не по их вине, а виноватым называют пассажиры автобуса, который опрокинул в салоне паяльную лампу.

В свою очередь родственники сгоревших узбекистанцев, которые участвовали в прениях по видеосвязи, просят назначить самое суровое наказание. По их словам, водители, механик и руководитель фирмы думали только о деньгах, а не о людях.

В середине января в салоне автобуса на трассе Самара-Шымкент из-за возникшего пожара сгорели заживо 52 человека, всего в Казань направлялись 55 человек.