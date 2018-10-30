С ножами и палками: в Самарканде злоумышленники пытались ограбить дом

Правоохранительные органы в ночь на 29 октября задержали двоих преступников, которые подъехали к дому на машине Nexia.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Каттатурганском районе Самаркандской области злоумышленники пытались ограбить дом с ножами и палками, сообщает пресс-служба МВД.

"29 октября в 00:30 часов в Каттакурганском районе Самаркандской области граждане А.А. и А.Ж. в целях ограбления вооружившись ножами и палками, приехали к дому гражданина Ш.Р., на автомашине марки Nexia . Когда злоумышленники ворвались в дом через открытую дверь, тут же были задержаны сотрудниками органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 164 Уголовного кодекса Узбекистана, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, в том числе с угрозой применения насилия, наказывается лишением свободы от восьми до 10 лет.