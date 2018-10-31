В магазине в Ташкенте изъяли контрафактные сигареты на 4 тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В магазине в Мирабадском районе Ташкента изъяли контрафактные сигареты почти на четыре тысячи долларов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Государственный налоговый комитет Узбекистана.

В ходе рейда в торговой точке, находящейся в интернет-кафе Prime Time, инспекторы обнаружили 64 вида поддельных табачных изделий на 32,5 миллиона сумов. У продукции отсутствовали акцизные марки.

Дали прикурить: как поставлена контрабанда сигарет из СНГ

Ранее узбекские пограничники предотвратили контрабанду 746 тысяч долларов в Кыргызстан.