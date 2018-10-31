В Ташкенте четверо умерли от отравления: причина неизвестна

В данный момент проводятся экспертиза и следственные действия.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента четверо человек в возрасте от 6 до 22 лет погибли от отравления.

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Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, накануне вечером семья из пяти человек поужинала шашлыком в одном из кафе узбекской столицы.

Вернувшись домой, мать почувствовала недомогание, а дети легли спать. Наутро трое дочерей и сын оказались мертвы. Женщина госпитализирована.

"В данный момент проводятся экспертиза и следственные действия", - передает пресс-служба хокимията Ташкента.

В ГУВД Ташкента обещают прокомментировать ситуацию в ближайшее время.