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В Ташкенте четверо умерли от отравления: причина неизвестна

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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В данный момент проводятся экспертиза и следственные действия.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента четверо человек в возрасте от 6 до 22 лет погибли от отравления.

Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото
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Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, накануне вечером семья из пяти человек поужинала шашлыком в одном из кафе узбекской столицы.

Вернувшись домой, мать почувствовала недомогание, а дети легли спать. Наутро трое дочерей и сын оказались мертвы. Женщина госпитализирована.

"В данный момент проводятся экспертиза и следственные действия", - передает пресс-служба хокимията Ташкента.

В ГУВД Ташкента обещают прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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Теги:
Отравление, Ташкент, шашлык, Узбекистан



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