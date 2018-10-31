Правоохранители уже осмотрели место происшествия и опросили соседей.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Ташкенте грабитель избил 80-летних стариков в их собственной квартире, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Facebook / Светлана Чумак 82-летний Андрей П из Ташкента на которого было совершено нападение

Злоумышленник проник в дом пенсионеров, воспользовавшись тем, что входная дверь была не заперта. Мужчина напал на 82-летнего Андрея П. и 80-летнюю Людмилу П.

Facebook / Светлана Чумак 82-летний Андрей П из Ташкента на которого было совершено нападение

Пожилая пара была госпитализирована. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили соседей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения аптек и магазинов, расположенных поблизости с домом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Республики Узбекистан.