ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Ташкенте грабитель избил 80-летних стариков в их собственной квартире, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.
Злоумышленник проник в дом пенсионеров, воспользовавшись тем, что входная дверь была не заперта. Мужчина напал на 82-летнего Андрея П. и 80-летнюю Людмилу П.
Пожилая пара была госпитализирована. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили соседей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения аптек и магазинов, расположенных поблизости с домом.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Республики Узбекистан.