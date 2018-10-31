МЧС Узбекистана сообщило причину массового отравления в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. МЧС Узбекистана сообщило, что четверо человек в Чиланзарском районе Ташкента умерли от пищевого отравления.

Однако в ГУВД Ташкента корреспонденту Sputnik Узбекистан заявили, что окончательная причина гибели людей пока не установлена.

© Sputnik / Варвара Гертье В Ташкенте четверо умерли от отравления: причина неизвестна

В списках погибших оказались члены семьи Акбаровых: 22-летняя Азиза, 15-летняя Ирода, 13-летняя Эъзоза и шестилетний Фарруҳ. В больнице находится мать жертв отравления Умида Хайитова 1976 года рождения.

По информации Минздрава республики, которую опубликовал портал Uza, Умида Хайитова 30 октября купила в местном кафе пять порций шашлыка, лук с уксусом и лепешки и принесла продукты домой.

Во время ужина семья не почувствовала неприятного запаха от мяса. После того как все поели, никто не жаловался на ухудшающееся состояние. Примерно в 23:30 дети пошли спать на второй этаж. В это время Умиду Хайитову затошнило. Ее муж, который в полночь вернулся домой от соседей, не стал обращаться в скорую помощь.

В четыре часа утра женщина пошла посмотреть, как спят дети, и увидела их без сознания с пеной у рта. Супруги вызвали врачей, которые в 04:30 констатировали смерть четверых человек.

В настоящее время специальная комиссия, состоящая из представителей ОВД, прокуратуры, МЧС и санитарно-эпидемиологической службы, изучает причины произошедшего.

Первичная проверка обнаружила, что дом отапливается газовым котлом, установленным в подвале помещения. Эксперты не исключают, что семья могла отравиться угарным газом.