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заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев

Ташходжаев об отравлении семьи: эксперты проверяют и газ, и воду, и печеньки

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
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Четыре человека, трое из которых дети, скончались от отравления в Чиланзарском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев заявил, что прокуратура сразу же возбудила уголовное дело по факту отравления в Чиланзарском районе членов семьи Акбаровых, и попросил журналистов пока воздержаться от преждевременных выводов о причинах трагедии. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ташходжаев подчеркнул, что место трагедии тщательно исследуют специалисты.

"Пока ничего не ясно, очень много вопросов. Там все будет проверяться: и газ, и вода, и воздух, и лимонад, и печеньки", - сказал он в ходе брифинга.

Оказание первой помощи
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МЧС Узбекистана сообщило причину массового отравления в Ташкенте
Замначальника ГУВД сообщил, что в настоящее время с родителями погибших работают психологи.

Напомним, что Умида Хайитова в среду в 4 утра обнаружила в собственном доме троих дочерей и сына без сознания и с пеной у рта. Накануне вечером семья поужинала шашлыком из кафе. Приехавшие врачи констатировали смерть четверых человек.

Дом отапливается газовым котлом, поэтому эксперты также рассматривают как одну из версий произошедшего отравление угарным газом.

Ранее МЧС Узбекистана сообщило, что четверо человек в Чиланзарском районе Ташкента умерли от пищевого отравления.

Теги:
Отравление, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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