Фермеры хотели подзаработать, перемешав почти пять тонн песка с хлопком

Мошенников раскрыли во время взвешивания хлопка.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры арестовали фермеров, которые хотели заработать около 16 миллионов сумов, перемешав 4,8 тонны песка и глины с хлопком. Об этом сообщает УзА.

Бригадиру пункта приема хлопка пообещали 300 долларов и 400 тысяч сумов представители фермерского хозяйства "Шамсиддин-Дильдора", которые и решили провернуть аферу.

Мошенников поймали во время взвешивания сырья.

Сейчас в отношении бригадира "Поп-Пахта Тозалаш", а также других ответственных лиц возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 167 Уголовного кодекса.