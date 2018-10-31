Минздрав: причиной отравления в Ташкенте оказался не шашлык

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Причиной острого отравления стал угарный газ, сообщает УзА со ссылкой на Минздрав.

По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача республики Саидмурода Саидалиева, результаты судмедэскпертизы показали, что причиной несчастья случившегося 31 октября 2018 года, в доме №37, по улице Дилхуш В Чиланзарском районе, стало не пищевое отравление, а острое отравление угарным газом.

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Напомним, в списках погибших оказались члены семьи Акбаровых: 22-летняя Азиза, 15-летняя Ирода, 13-летняя Эъзоза и шестилетний Фарруҳ. В больнице находится мать жертв отравления Умида Хайитова 1976 года рождения.

Ранее предполагалось, что причиной трагедии стал шашлык из местного кафе, который семья ела на ужин. Сообщалось, что 30 октября примерно в 23:30 дети пошли спать на второй этаж. В это время Умиду Хайитову затошнило. Ее муж, который в полночь вернулся домой от соседей, не стал обращаться в скорую помощь.

В четыре часа утра женщина пошла посмотреть, как спят дети, и увидела их без сознания с пеной у рта. Супруги вызвали врачей, которые в 04:30 констатировали смерть четверых человек.

Первичная проверка обнаружила, что дом отапливался газовым котлом, установленным в подвале помещения.