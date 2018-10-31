В Каршинском районе мужчина украл второклассницу из школы и изнасиловал

По словам депутата Учтепинского района, происшествие произошло в селе Ханабад, отец девочки написал заявление в правоохранительные органы, но они не торопятся искать педофила.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Ученица второго класса школы № 60 Каршинского района была украдена прямо из учебного заведения и изнасилована неизвестным мужчиной, сообщил в своем Telegram-канале депутат Учтепинского районного кенгаша Нуриддин Зайнитдинов.

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Этот случай, по словам депутата, произошел 4 октября в селе Ханабад Каршинского района Кашкадарьинской области. Отец девочки, узнав о происшедшем, обратился в администрацию школы и правоохранительные органы, однако те не отреагировали всерьёз.

Депутат утверждает, что правоохранительные органы не торопятся с поиском педофила, его личность до сих пор не установлена.