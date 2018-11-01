19:28 01 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Насилие

Прокуратура опровергла изнасилование девочки в Каршинском районе

© sputnik Табылди Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
7610

Экспертиза не выявила следов насилия, а отец девочки распространил ложную информацию.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о похищении и изнасиловании ученицы второго класса школы № 60 Каршинского района.

Ранее депутат Учтепинского районного кенгаша Нуриддин Зайнитдинов заявил, что восьмилетняя девочка была украдена прямо из учебного заведения и изнасилована неизвестным мужчиной. Отец девочки, узнав о произошедшем, обратился в администрацию школы и правоохранительные органы, однако те не отреагировали всерьез. Однако оказалось, что отец распространил ложную информацию.

"Проведена судебно-медицинской экспертиза по данному случаю. По результатам экспертизы никаких следов изнасилования не выявлено. С девочкой работали психологи. Девочка не пострадала, она здорова", - пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В этот день девочка находилась с преподавателями. Проведена беседа с родителями, они написали объяснительные и забрали свои заявления из милиции. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

Как напомнили в прокуратуре, распространение ложной информации может привести к серьезным последствиям.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция Армении проводит обыск в офисе Еркрапа (20 июня 2018). Еревaн
    Стволы Фемиды

    Правительство Армении решило раздать судьям табельное оружие и научить их стрелять.

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    Буря в стакане

    Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".

  • Знак радиации
    План "Б"

    Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.

  • Заседание Парламента
    Языковой вопрос

    Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания проект о замене госязыка в Конституции с молдавского на румынский.

  • Балтийский судоремонтный завод
    Путь домой

    С танкера, простоявшего больше года в порту Таллинна, сняли арест - у моряков появилась надежда получить зарплату и вернуться домой.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Жесткое наказание

    Комитет парламента Южной Осетии одобрил увеличение штрафа за нарушение государственной границы республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур
Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур
Эксклюзивное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054