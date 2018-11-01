Прокуратура опровергла изнасилование девочки в Каршинском районе

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла информацию о похищении и изнасиловании ученицы второго класса школы № 60 Каршинского района.

Ранее депутат Учтепинского районного кенгаша Нуриддин Зайнитдинов заявил, что восьмилетняя девочка была украдена прямо из учебного заведения и изнасилована неизвестным мужчиной. Отец девочки, узнав о произошедшем, обратился в администрацию школы и правоохранительные органы, однако те не отреагировали всерьез. Однако оказалось, что отец распространил ложную информацию.

"Проведена судебно-медицинской экспертиза по данному случаю. По результатам экспертизы никаких следов изнасилования не выявлено. С девочкой работали психологи. Девочка не пострадала, она здорова", - пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В этот день девочка находилась с преподавателями. Проведена беседа с родителями, они написали объяснительные и забрали свои заявления из милиции. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

Как напомнили в прокуратуре, распространение ложной информации может привести к серьезным последствиям.