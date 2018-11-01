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Разделка сырого мяса

Самсы не будет: в Ташкенте закрыли нелегальный мясной цех

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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При проверке из незаконно действующего цеха изъяли 187 кг баранины и 247 кг говядины.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Житель Ташкентской области организовал в частном доме в Алмазарском районе нелегальный цех по забою скота, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

При проверке из незаконно действующего цеха изъяли 187 кг баранины и 247 кг говядины. В отношении 53-летнего жителя Зангиатинского района Ташкентской области возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса ("Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту использования в цеху мясной продукции "Шаршара" в Алмазарском районе Ташкента ослиного мяса. У работников цеха изъяли 275 кг мяса, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.




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