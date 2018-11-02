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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

Жительница Ташкента необычно отомстила мужу - следователи в недоумении

© Foto: Wikipedia
Происшествия
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В общей сложности из квартиры мужчины выкрали 23 тысячи долларов и 10 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента обиженная женщина организовала кражу в квартире супруга, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Женщина поругалась с мужем и переехала от него к родителям. Однако, чтобы отомстить возлюбленному, она наняла подельников, которым отдала ключи от квартиры и сейфа мужа.

В общей сложности домушникам удалось украсть 23 тысячи долларов и 10 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана.

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Теги:
Ограбление и кража, Ташкент, Узбекистан



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