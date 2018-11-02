Не выдержал нагрузок: в Ургенче рухнул автомобильный мост

Обрушение произошло после того, как по мосту проехал тяжелый грузовик.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Автомобильный мост на 10-м километре трассы "Ургенч-Чолиш" рухнул в ночь на 1 ноября, сообщает Kun.uz.

По данным издания мост, связывающий Хорезмскую область с Берунийским районом Каракалпакстана, провалился из-за большой нагрузки. Обрушение произошло после того, как по мосту проехал тяжелый грузовик. Машина успела проехать, никто не пострадал.

Сейчас проезд по мосту закрыт, идут ремонтные работы. До 3 ноября планируется соорудить временный мост. Сроки восстановления основного моста не сообщаются.

В июле этого года аналогичный инцидент произошел с мостом через Аму-Бухарский канал, который находился по маршруту от города Караулбазар в Бухару. Рухнул крайний из пяти пролетов моста, построенного в 1961 году. Обрушились балки пролетного строения. Пострадавших не было.