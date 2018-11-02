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Кпп на границе

Ездил туда-сюда: узбекистанец незаконно пересек границу с Россией 43 раза

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
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Суд в Астраханской области приговорил узбекистанца к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Красноярский районный суд Астраханской области признал гражданина Узбекистана виновным в незаконном пересечении границы, которое он совершил 43 раза, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, гражданин Узбекистана, которому был запрещен въезд на территорию России, получил в республике новый паспорт и с 31 мая 2014 года по 30 ноября 2015 года, занимаясь частным извозом, незаконно пересек границу РФ 43 раза.

Суд вынес наказание по совокупности преступлений и приговорил узбекистанца к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.




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