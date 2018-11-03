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Беременная, архивное фото

Цена прерванной жизни: в Узбекистане акушер хотел сделать аборт за взятку

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Врача поймали с поличным во время передачи взятки.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Ташкентской области сотрудники прокуратуры арестовали акушера, который планировал за взятку провести незаконный аборт.

Медик пообещал узбекистанке сделать операцию нелегально за 1,4 миллиона сумов (около 170 долларов). В этот момент у женщины была 16 неделя беременности, хотя, по заключению специалистов, аборт можно делать только до 12 недели.

Врача гинекологического отделения медицинского учреждения Зангиотинского района правоохранители поймали с поличным.

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По данному факту в отношении акушера-гинеколога возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

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Теги:
Ташкентская область, беременность, Аборт, состояние здоровья, Медицина и здоровье, Узбекистан



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