Взял покататься: старшеклассник в Ташкенте попал в ДТП на машине отца

В результате аварии пассажир авто получил травмы, от которых скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Старшеклассники общеобразовательной школы № 67 Яшнаабадского района города Ташкента попали в ДТП на автомобиле, принадлежащем отцу одного из мальчиков, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Ученик старших классов общеобразовательной школы № 67 Яшнаабадского района города Ташкента, вместе со своим одноклассником, без документов управляя автомашиной марки Mercedes-Benz, принадлежащей отцу, не справился с управлением на улице Асалаабад и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.