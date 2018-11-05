20:56 05 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Авария в г. Ташкент с участием автомобиля Мерседес-бенц

Взял покататься: старшеклассник в Ташкенте попал в ДТП на машине отца

© МВД Республики Узбекистан
Происшествия
Получить короткую ссылку
71 0 0

В результате аварии пассажир авто получил травмы, от которых скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Старшеклассники общеобразовательной школы № 67 Яшнаабадского района города Ташкента попали в ДТП на автомобиле, принадлежащем отцу одного из мальчиков, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Ученик старших классов общеобразовательной школы № 67 Яшнаабадского района города Ташкента, вместе со своим одноклассником, без документов управляя автомашиной марки Mercedes-Benz, принадлежащей отцу, не справился с управлением на улице Асалаабад и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Несвоевременная отставка

    Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
А судьи что
В борьбе за справедливость: Верховный суд Узбекистана отчитался о работе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054