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Родственников миллиардера узбекского происхождения обвинили в контрабанде

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Следователи подозревают, что шестеро фигурантов дела, которые были накануне взяты под стражу, имеют отношение к незаконному ввозу драгоценных камней на общую сумму свыше 80 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Сын и брат русскоязычного миллиардера узбекского миллиардера Льва Леваева оказались в числе задержанных в Израиле по делу о масштабной контрабанде алмазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-сайт газеты "Гаарец".

Следователи подозревают, что шестеро фигурантов дела, которые были накануне взяты под стражу, имеют отношение к незаконному ввозу драгоценных камней на общую сумму свыше 80 миллионов долларов.

"Двое из шести подозреваемых, которые были арестованы, - это брат Леваева Моше и сын Звулун", - пишет "Гаарец". Их адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных.

Принадлежащая Льву Леваеву компания LLD заявила, что и сам предприниматель, и контролируемые им структуры действуют в строгом соответствии с законом.

"Мы надеемся, что вопрос вскоре прояснится и будет доказана беспочвенность подозрений", - говорилось в ее пресс-релизе.

Уроженец Узбекистана, Лев Леваев считается одним из богатейших граждан Израиля. Он занимается алмазным и девелоперским бизнесом, имея активы в том числе в России.

В полиции, где по-прежнему отказываются официально называть имена фигурантов и раскрывать прочие подробности дела, говорят, что планируют провести "дополнительные аресты в Израиле и за рубежом".




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