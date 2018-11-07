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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

На родине разберутся: Россия выдала Узбекистану обвиняемого в мошенничестве

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Задержанного объявили в международный розыск в мае этого года по подозрению в совершении на территории Узбекистана мошенничества в особо крупном размере.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Россия выдала Узбекистану гражданина республики, обвиняемого на родине в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

"В Ташкент был этапирован из Москвы, где скрывался, 33-летний выходец из Наманганской области Азимжон Г.", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУВД, задержанного объявили в международный розыск в мае этого года по подозрению в совершении на территории Узбекистана мошенничества в особо крупном размере. В соответствии с Уголовным кодексом республики, максимальное наказание за данный вид преступлений - ограничение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемого задержали правоохранительные органы России и передали сотрудникам МВД Узбекистана в соответствии с установленными нормами и процедурами.




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