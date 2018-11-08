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Газовая плита

От угарного газа пострадали еще несколько узбекистанцев, в том числе дети

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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По факту всех происшествий ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Еще два случая отравления угарным газом зафиксированы в частных домах в Узбекистане, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Ташкентской области в частном доме в махалле Ойдинхаёт отравились угарным газом женщина, ее дочь, двое внуков и гостивший у них родственник. Утечка газа произошла из печи "Нефрит" в подвале дома. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Второй случай был зафиксирован в Фергане. В частном доме в махалле "Себзар" из-за утечки газа отравились муж и жена. Они госпитализированы с признаками отравления.

По факту обоих происшествий ведется расследование.

В больнице. Архивное фото
© UNMEER
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В октябре в Чиланзарском районе Ташкента отравились угарным газом четверо детей одной семьи, трое из которых были несовершеннолетними. Поле этого случая решением правительства была создана республиканская комиссия, которая проведет проверку всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана после череды происшествий напомнило, угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

Конфорки газовой плиты. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Первыми признаками отравления считается мышечная слабость, голово­кружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, кратковременная повышенная подвижность. Затем наступает расстройство координации движений, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра.

Отравившегося угарным газом нужно вынести на свежий воздух. Расстегнуть ворот, освободить от стесняющей одежды. Привести пострадавшего в сознание помогут нашатырный спирт (смоченную им ватку следует держать не ближе чем в сантиметре от носа), щелочное питье, крепкий чай и кофе.




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