"Трамадол" и "Лирика" сгубили: задержаны 46 подозреваемых в распространении

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента с 23 октября по 7 ноября задержали 46 подозреваемых в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте трамадола и "лирики", оборот которых в Узбекистане запрещен, сообщила пресс-служба ведомства.
У задержанных изъяли в общей сложности 3 023 упаковок медицинского препарата "Трамадол" и 215 упаковок "Лирики". Оба препарата включены в список наркотических средств, оборот которых в Узбекистане запрещен.
В Учтепинском районе задержали 28-летнего молодого человека, у которого было обнаружено и изъято 16 упаковок препарата "Трамадол". В Яшнабадском районе в автомобиле, управлял которым 39-летний житель Учтепинского района, было обнаружено и изъято 6 упаковок запрещенного к свободной продаже медицинского препарата. В Шайхантахурском районе задержали 47-летнего мужчины, у которого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 120 таблеток "Трамадола".
"Лирика2 имеет в своем составе активное вещество прегабалин, обладающее противоэпилептическим свойством. Применяется при нейропатических болях и тревожном расстройстве. В инструкции по применению наряду с большим количеством побочных эффектов, среди которых часто встречаются раздражительность, повышенная тревожность, спутанность сознания и депрессия, указывается на возможность появления привыкания и развитие синдрома отмены.