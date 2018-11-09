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Таблетки трамадола

"Трамадол" и "Лирика" сгубили: задержаны 46 подозреваемых в распространении

CC BY 2.0 / frankieleon / my back has caught up with the rest of me
Происшествия
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У задержанных изъяли в общей сложности 3 023 упаковок медицинского препарата "Трамадол" и 215 упаковок "Лирики", включенных в список запрещенных к обороту в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента с 23 октября по 7 ноября задержали 46 подозреваемых в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте трамадола и "лирики", оборот которых в Узбекистане запрещен, сообщила пресс-служба ведомства.

У задержанных изъяли в общей сложности 3 023 упаковок медицинского препарата "Трамадол" и 215 упаковок "Лирики". Оба препарата включены в список наркотических средств, оборот которых в Узбекистане запрещен.

Радио Sputnik
© Sputnik / RODION PROCA
Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема
Органы предварительного следствия возбудили 19 уголовных дел, из них 6 – по статье 273 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт") и 16 – по статье 276 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта") Уголовного кодекса Узбекистана.

В Учтепинском районе задержали 28-летнего молодого человека, у которого было обнаружено и изъято 16 упаковок препарата "Трамадол". В Яшнабадском районе в автомобиле, управлял которым 39-летний житель Учтепинского района, было обнаружено и изъято 6 упаковок запрещенного к свободной продаже медицинского препарата. В Шайхантахурском районе задержали 47-летнего мужчины, у которого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 120 таблеток "Трамадола".

Наркотические вещества в таблетках. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Оба препарата оказывают активное воздействие на психику человека, как и любые другие наркотики, вызывают привыкание. "Трамадол" по воздействию сопоставим с морфином. При однократном приеме может вызвать эйфорию, но при регулярном употреблении формируется зависимость.

"Лирика2 имеет в своем составе активное вещество прегабалин, обладающее противоэпилептическим свойством. Применяется при нейропатических болях и тревожном расстройстве. В инструкции по применению наряду с большим количеством побочных эффектов, среди которых часто встречаются раздражительность, повышенная тревожность, спутанность сознания и депрессия, указывается на возможность появления привыкания и развитие синдрома отмены.




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