В Московской области семья из четырех человек погибла от отравления грибами

Тела родителей и двоих детей, 2009 и 2016 года рождения, нашли в квартире.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Электростали семья из четырех человек погибла, по предварительным данным, от пищевого отравления, передает Следственный комитет.

Тела родителей и двоих детей, 2009 и 2016 года рождения, нашли в одной из квартир в доме № 5 на улице Победы.

Первоначально предполагалось, что смерть людей носит криминальный характер, рассматривалась также версия отравления газом.

Сотрудники газовой службы замерили концентрацию газовых примесей в воздухе в квартире и утечки газа не выявили.

На месте происшествия работают следователи, в том числе криминалисты главка СК по Московской области.

Специалисты изъяли продукты, которые члены семьи употребили в пищу накануне.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается отравление грибами.

Местный житель рассказал, что соседи помогали семье продуктами, сообщает телеканал "360".

"Но такого, чтобы они питались просроченными продуктами или с помойки приносили, не было", — уточнил он, добавив, что недавно глава погибшей семьи ходил за грибами.

Из членов семьи в живых осталась восьмилетняя девочка, которая живет в интернате. Именно она подняла тревогу, когда не смогла попасть в квартиру.