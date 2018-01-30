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Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

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Железная дорога Ургенч — Хива
© Sputnik/

Узбекские железнодорожники завершают строительство новой электрифицированной линии Ургенч — Хива

Общая стоимость проекта оценивается в 35,9 миллиона долларов. На сегодняшний день уже проложено 29,6 километра стального полотна. По новой линии протяженностью примерно 33 километра будут ездить современные, в том числе высокоскоростные поезда.

Другие факты и подробности о железнодорожной линии Ургенч — Хива смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

После запуска участка Ургенч — Хива туристы смогут на комфортабельном скоростном поезде "Афросиаб" без проблем перемещаться между историческими жемчужинами Узбекистана — Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.

 

Теги:
Хива, Ургенч, Железнодорожный транспорт



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Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

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