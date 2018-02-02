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UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

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Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
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Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" отметила 26-летие

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Commons.wikimedia/
Турбулентность длиной в 26 лет, или Куда летит UzAirways
Сейчас воздушный флот "Узбекских авиалиний" насчитывает 35 самолетов, в том числе шесть новых Boeing 787-8 Dreamliner с дальностью полета в 13 620 километров. Лайнеры UzAirways летают по 43 маршрутам, а весной 2018 года планируется запустить еще один — в Барселону.

Ко дню рождения единственного республиканского авиаперевозчика редакция Sputnik Узбекистан подвела итоги работы компании.

Теги:
Узбекские авиалинии, Узбекистон хаво йуллари, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан



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UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

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