UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Сейчас воздушный флот "Узбекских авиалиний" насчитывает 35 самолетов, в том числе шесть новых Boeing 787-8 Dreamliner с дальностью полета в 13 620 километров. Лайнеры UzAirways летают по 43 маршрутам, а весной 2018 года планируется запустить еще один — в Барселону.

Ко дню рождения единственного республиканского авиаперевозчика редакция Sputnik Узбекистан подвела итоги работы компании.