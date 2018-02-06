Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Узбекистан представят фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.
Интересные факты о предстоящих играх, а также историю участия республики в зимних Олимпиадах смотрите в инфографике Sputnik.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане
Узбекистан представят фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.
Интересные факты о предстоящих играх, а также историю участия республики в зимних Олимпиадах смотрите в инфографике Sputnik.
Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" отметила 26-летие
Узбекские железнодорожники завершают строительство новой электрифицированной линии Ургенч — Хива
Ни один водитель не застрахован от различного рода неприятностей на дороге, например, от поломки автомобиля на заснеженной трассе, причем в самый неподходящий момент
Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов до конца марта этого года совместно с "Узбекистон хаво йуллари" внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам
Теперь в Узбекистане туристы смогут свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания 6 февраля раскритиковал работу фармацевтических предприятий
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В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.
Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.
В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции.