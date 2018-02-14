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От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

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Сувениры из Узбекистана
© Sputnik/

Базары Узбекистана пестрят разнообразием товаров; от изобилия разбегаются глаза, поэтому сувениры для родных и близких выбрать непросто

Что стоит привезти из Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik.

Теги:
Узбекистан, Национальная культура



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