От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

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Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект "Песни" на ТНТ Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи 162

Омбудсмен привлек к ответственности 24 сотрудников органов внутренних дел На заседании принят во втором чтении законопроект "О прокуратуре", а также заслушан доклад уполномоченного по правам человека об итогах работы 137