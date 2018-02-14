От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Что стоит привезти из Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik.
Базары Узбекистана пестрят разнообразием товаров; от изобилия разбегаются глаза, поэтому сувениры для родных и близких выбрать непросто
Что стоит привезти из Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik.
Узбекистан заявил о своей принципиальной готовности вступить во Всемирную торговую организацию, на сегодняшний день власти республики ведут обстоятельные обсуждения на этот счет
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане
Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" отметила 26-летие
Узбекские железнодорожники завершают строительство новой электрифицированной линии Ургенч — Хива
Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи
На заседании принят во втором чтении законопроект "О прокуратуре", а также заслушан доклад уполномоченного по правам человека об итогах работы
В Таджикистане новые монеты заменили купюры в один, три и пять сомони, монеты чеканятся в Казахстане
Перепалка академика Журинова с молодыми коллегами попала в Сеть: казахстанские ученые почти месяц не могут поделить миллиардные гранты.
Активисты-экологи вывесили в Бишкеке белые баннеры, чтобы узнать, насколько чист воздух в столице Кыргызстана.
Что может помочь Евросоюзу укрепиться в Таджикистане и других странах Центральной Азии и бороться с влиянием России и Китая в регионе?
Помощник президента Азербайджана рассказал об организаторах и исполнителях кампаний, целью которых является нанесение вреда имиджу государства.
Глава Минобороны Беларуси заявил о готовности ввести миротворцев на юго-восток Украины, но назвал необходимые для этого условия.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Приднестровья – что обсуждали стороны?
Миллиардер армянского происхождения грозит "слить" украинских чиновников и силовиков, причастных к многомиллионным махинациям.
Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.
Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.
Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?
В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?
Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии.
Перепалка академика Журинова с молодыми коллегами попала в Сеть: казахстанские ученые почти месяц не могут поделить миллиардные гранты.
Активисты-экологи вывесили в Бишкеке белые баннеры, чтобы узнать, насколько чист воздух в столице Кыргызстана.
Что может помочь Евросоюзу укрепиться в Таджикистане и других странах Центральной Азии и бороться с влиянием России и Китая в регионе?