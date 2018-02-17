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Узбекистан – страна торговая

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Экспорт Узбекистана
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Об экспортном потенциале Узбекистана - его текущем состоянии и перспективах - наша инфографика

В Узбекистане разрешен экспорт 12 видов товаров.

В список входят зерно, хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья, сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов собственного производства), мука, крупа, скот, птица, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар, предметы старины (картины, скульптуры и прочее), растительные масла, кожевенное, пушно-меховое сырье и каракулевое сырье, лом и отходы цветных металлов, руды и концентраты вольфрамовые, коконы шелкопряда, пригодные для размотки, шелк-сырец (некрученный), отходы шелковые, а также отходы, обрезки и скрап из полиэтилентерефталата.

Экспорт этих видов товаров может осуществляться на основании решений президента или правительства Узбекистана.

 




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