Узбекистан – страна торговая

Об экспортном потенциале Узбекистана - его текущем состоянии и перспективах - наша инфографика

В Узбекистане разрешен экспорт 12 видов товаров.

В список входят зерно, хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья, сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов собственного производства), мука, крупа, скот, птица, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар, предметы старины (картины, скульптуры и прочее), растительные масла, кожевенное, пушно-меховое сырье и каракулевое сырье, лом и отходы цветных металлов, руды и концентраты вольфрамовые, коконы шелкопряда, пригодные для размотки, шелк-сырец (некрученный), отходы шелковые, а также отходы, обрезки и скрап из полиэтилентерефталата.

Экспорт этих видов товаров может осуществляться на основании решений президента или правительства Узбекистана.