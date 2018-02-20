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Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

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Узбекско-корейские отношения
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На прошлой неделе Узбекистан с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ён.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Южной Корее
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea / Korea_Uzbekistan_Business_Forum_05
Как Узбекистан стал корейскими воротами в Центральную Азию
Южнокорейский чиновник провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, а также совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запустил новую инициативу — первое Узбекско-Корейское заседание по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме того, Узбекистан в ближайшее время прилетит с государственным визитом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Об экономических, торговых и культурных связях двух стран смотрите в нашей инфографике.

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Теги:
Южная Корея, Узбекистан



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