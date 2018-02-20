Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

На прошлой неделе Узбекистан с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ён.

Южнокорейский чиновник провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, а также совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запустил новую инициативу — первое Узбекско-Корейское заседание по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме того, Узбекистан в ближайшее время прилетит с государственным визитом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Об экономических, торговых и культурных связях двух стран смотрите в нашей инфографике.