Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Кроме того, Узбекистан в ближайшее время прилетит с государственным визитом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Об экономических, торговых и культурных связях двух стран смотрите в нашей инфографике.
На прошлой неделе Узбекистан с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ён.
Кроме того, Узбекистан в ближайшее время прилетит с государственным визитом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Об экономических, торговых и культурных связях двух стран смотрите в нашей инфографике.
Об экспортном потенциале Узбекистана - его текущем состоянии и перспективах - наша инфографика
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Министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори поручил принять меры для усилия эффективности борьбы с саранчой.