Миграционная политика Узбекистана

О том, сколько мигрантов Узбекистан намерен отправить в Россию в 2018 году, и о том, какой процент от всех мигрантов в РФ составляют узбекистанцы, — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Власти республики предпринимают ряд мер, чтобы обеспечить безопасность граждан во время их выезда за пределы Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности
О том, сколько мигрантов Узбекистан намерен отправить в Россию в 2018 году, и о том, какой процент от всех мигрантов в РФ составляют узбекистанцы, — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Ряд контрольно-пропускных пунктов возобновили работу на узбекско-таджикской границе
С февраля в Узбекистане увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в республику
Выборы российского лидера пройдут в марте 2018 года. Как отдать свой голос за будущего руководителя РФ за границей, смотрите в нашей инфографике
Власти ряда регионов России ввели запрет на наем трудовых мигрантов на определенные должности
Сын экс-генпрокурора Узбекистана 42-летний Алишер Кадыров подозревается, в частности, в вымогательстве и мошенничестве
Камеры помогут проанализировать действия спасателей при проведении спасательных и других неотложных работ, выявить допущенные ошибки и не допустить их появления в будущем
Чтобы избежать установленной ответственности за незаконное владение оружием и боеприпасами, гражданин должен добровольно обратиться в органы внутренних дел и сдать имеющиеся на руках запрещенные предметы.
Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.
Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.
Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан
В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.
Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.
Российские туроператоры посетят абхазский форум-выставку "Визит Апсны", направленный на развитие туризма в республике. Бонус – фестиваль "Цветение мимозы".
Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?
Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.
Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.
Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.
Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.
Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.
Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.
Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан