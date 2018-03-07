Миграционная политика Узбекистана

Власти республики предпринимают ряд мер, чтобы обеспечить безопасность граждан во время их выезда за пределы Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности

О том, сколько мигрантов Узбекистан намерен отправить в Россию в 2018 году, и о том, какой процент от всех мигрантов в РФ составляют узбекистанцы, — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.