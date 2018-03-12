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С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (30)
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Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
© sputnik Victoria Lyubavina

Во время официальной поездки узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Таджикистан было заключено 27 соглашений

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе с 9 по 10 марта 2018 года.

Президенты Узбекистана и Таджикистана - Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
© Официальная страница президента Таджикистана / Facebook
С размахом и теплотой: как встречали в Душанбе Шавката Мирзиёева
Переговоры руководителей Таджикистана и Узбекистана стали по-настоящему историческими, ведь узбекский президент навестил соседнюю республику впервые с момента обретения государствами независимости.

В ходе переговоров Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев заключили 27 соглашений, которые касаются разных областей взаимодействия.

Большинство договоров относились к экономическим контактам, ведь РТ и РУ хотят увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов к концу 2018 года.

Одной из главных тем встречи Мирзиёева и Рахмона стала окончательная отмена виз и полное возобновление авиасообщения между странами.

Обо всех результатах поездки Мирзиёева в Таджикистан читайте в инфографике Sputnik Таджикистан.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (30)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан



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