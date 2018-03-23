Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу. Подопечные Игоря Криушенко сохранили за собой 93-е место — в активе "белакрылых" 376 баллов.
Лидирует действующий чемпион мира и победитель Кубка конфедераций сборная Германии (1609 очков). Вторая строчка принадлежит бразильцам (1489), третья — команде Португалии (1360), пишет Sputnik Беларусь.
Из стран бывшего СССР выше всех в рейтинге располагается сборная Украины — 35-е место (778).
Напомним, на будущей неделе белорусские футболисты проведут сбор, в рамках которого запланированы два товарищеских поединка: против Азербайджана (23 марта) и против Словакии (27 марта). Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании.