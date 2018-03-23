Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

В России 18 марта проходят выборы президента. На территории страны будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени. Как идет голосование, какова явка избирателей и кто из кандидатов лидирует - все эти данные вы сможете наблюдать в нашей интерактивной инфографике.