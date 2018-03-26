Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разбор завалов продолжается до сих пор.
Подтверждена гибель 64 человек, среди которых есть дети
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разбор завалов продолжается до сих пор.
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