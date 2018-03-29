Самые крупные пожары в мире по числу жертв

Самая крупная трагедия произошла 1 августа 2004 года в столице Парагвая Асунсьоне. Тогда в результате пожара в торговом центре Ycua Bolanos погибли 396 человек, еще более 500 получили ранения различной степени тяжести

В Кемерове 25 марта 2018 года в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок.

На момент пожара в зале кинотеатра находилось много детей. Они не смогли выбраться из зала, поскольку двери запасного выхода были закрыты. Многие просто задохнулись дымом, ища выход из торгового цента, пишет Sputnik Таджикистан.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватской в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).