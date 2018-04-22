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Рейтинг ФИФА в апреле-2018

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Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
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Список сильнейших сборных мира – в инфографике Sputnik.

Топ-10 сильнейших футбольных сборных мира, а также позиции стран бывшего СССР – в инфографике Sputnik.

Источник — Sputnik Беларусь.





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