Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Топ-10 сильнейших футбольных сборных мира, а также позиции стран бывшего СССР – в инфографике Sputnik.
Источник — Sputnik Беларусь.
Список сильнейших сборных мира – в инфографике Sputnik.
Топ-10 сильнейших футбольных сборных мира, а также позиции стран бывшего СССР – в инфографике Sputnik.
Источник — Sputnik Беларусь.
Ранее поезда отправлялись и прибывали на Северный вокзал, что нового будет на Южном вокзале, смотрите в нашем файле мультимедиа
Поводом к нанесению точечных ракетных ударов поступили сведения о якобы примененным правительственными войсками Сирии химического оружия в Думе. Россия уже выступила с требованием провести детальное расследование.
С 2018 года глава Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил ввести новую систему подачи документов в высшие учебные заведения страны.
Обоюдная высылка дипломатов ухудшит отношения между Россией, Великобританией и ее сторонниками, притом отразится не только на политических связях, но и на рядовых гражданах и бизнесменах
В финале ташкентская команда "Бинокор" встретилась с российскими спортсменами из клуба "Московские пингвины" и выиграла 3:1, став, таким образом, чемпионом турнира
Назначения на ключевые должности произошли в УВД Навоийской и Джизакской областей
В стране готовится Концепция безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы, предусматривающая оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.
О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже второй раз за месяц отправилась в США. Какова цель столь частых визитов?
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).