Что нужно знать о крупнейшем Кандымском ГПК

Завод произведет восемь миллиардов кубических метров в год, газ поступает с шести месторождений.

В четверг, 19 апреля, российская компания "Лукойл" открыла в Бухарской области крупнейший в Узбекистане Кандымский газоперерабатывающий комплекс. В мероприятии участвовал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Все работы завершились с опережением на восемь месяцев, стоимость проекта составила 3,4 миллиарда долларов.

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Завод сможет произвести восемь миллиардов кубических метров газа в год, продукт поступает с шести месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Для добычи газа на Кандымском ГПК на сегодня пробурено 77 скважин, он занимается очищенным природным газом, товарной серой и стабильным газовым конденсатом.