Где можно получить георгиевскую ленточку

Согласно результатам исследования, дети и взрослые в регионе страдают от нехватки витаминов и цинка, еще 16,5% населения жалуются на избыточный вес от вредной пищи. На ситуацию серьезно влияют природные катаклизмы, деградация почв и дефицит воды, ущерб составляет около 6 миллиардов долларов.