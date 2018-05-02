Где можно получить георгиевскую ленточку

Получить ленточку можно во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. Адреса пунктов раздачи смотрите в инфографике.
Георгиевская ленточка стала символом Дня Победы, который отмечается 9 мая
Получить ленточку можно во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. Адреса пунктов раздачи смотрите в инфографике.
Завод произведет восемь миллиардов кубических метров в год, газ поступает с шести месторождений
Где будут располагаться базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России — 2018, смотрите в нашей инфографике.
Согласно результатам исследования, дети и взрослые в регионе страдают от нехватки витаминов и цинка, еще 16,5% населения жалуются на избыточный вес от вредной пищи. На ситуацию серьезно влияют природные катаклизмы, деградация почв и дефицит воды, ущерб составляет около 6 миллиардов долларов.
За более чем 150-летнюю официальную историю футбола в игре менялись и правила, и форма команд, но чаще всего модернизировался мяч.
Таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда
Подписан меморандум, предполагающий ознакомительные поездки в обе страны и распространение во время религиозных мероприятий информации об их туристическом потенциале
Во время поездки президент ознакомится с ходом реформ в регионе
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.
Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
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Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.
О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.
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Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.
Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.