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Где можно получить георгиевскую ленточку

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Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
© RIA Novosti .

Георгиевская ленточка стала символом Дня Победы, который отмечается 9 мая

Получить ленточку можно во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. Адреса пунктов раздачи смотрите в инфографике.




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Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
Где можно получить георгиевскую ленточку

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