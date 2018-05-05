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Узбекский импорт в цифрах

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Импорт в Узбекистан
Sputnik

О торговом потенциале Узбекистана - его текущем состоянии и перспективах.

Кто является основным экспортером республики, каков общий объем импорта за прошедший год, а также что страна покупает у других государств — на эти и другие вопросы ответить инфографика Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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