Узбекский импорт в цифрах

Кто является основным экспортером республики, каков общий объем импорта за прошедший год, а также что страна покупает у других государств — на эти и другие вопросы ответить инфографика Sputnik Узбекистан.
О торговом потенциале Узбекистана - его текущем состоянии и перспективах.
Кто является основным экспортером республики, каков общий объем импорта за прошедший год, а также что страна покупает у других государств — на эти и другие вопросы ответить инфографика Sputnik Узбекистан.
Георгиевская ленточка стала символом Дня Победы, который отмечается 9 мая
Завод произведет восемь миллиардов кубических метров в год, газ поступает с шести месторождений
Где будут располагаться базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России — 2018, смотрите в нашей инфографике.
Согласно результатам исследования, дети и взрослые в регионе страдают от нехватки витаминов и цинка, еще 16,5% населения жалуются на избыточный вес от вредной пищи. На ситуацию серьезно влияют природные катаклизмы, деградация почв и дефицит воды, ущерб составляет около 6 миллиардов долларов.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.
В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.