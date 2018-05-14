Дети — главные жертвы войны в Сирии

В инфографике Sputnik Азербайджан представлены пугающие данные о жизни детей, страдающих от продолжительной войны в Сирии.

В вооруженных конфликтах больше всех страдают самые незащищенные слои населения. ЮНИСЕФ считает, что сирийские дети платят самую высокую цену в конфликте, который продолжается четвертый год. Агентство ООН по защите детей сообщает о том, что миллионы сирийских детей пострадали от гражданской войны, лишившись жизни, конечностей, родителей, учителей, школ, домов и практически каждого аспекта их детства.

В инфографике Sputnik Азербайджан представлены цифры, обрисовывающие ситуацию в Сирии, где в результате войны ежедневно умирают дети.