Невидимый убийца больших городов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более семи миллионов человек.
Причины и виды невидимой угрозы — в инфографике Sputnik Грузия.
Грязный воздух стоит на первом месте в списке главных убийц человечества.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более семи миллионов человек.
Причины и виды невидимой угрозы — в инфографике Sputnik Грузия.
Каждый желающий может поддержать своего любимого участника, отправив SMS до 24 мая.
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Крупный лесной пожар тушат в Восточно-Казахстанской области - сильный ветер способствует распространению огня, который уже охватил 40 гектаров.
Российские пограничники передали в дар кыргызстанским коллегам квартиры в городе Балыкчи.
Сотрудники ООН попытались узнать, что на самом деле мешает женщинам-предпринимателям Таджикистана найти свое место в мире бизнеса.