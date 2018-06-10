16:51 10 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Инфографика

Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Получить короткую ссылку
51922

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

"Росатом" построит АЭС в Навоийской области Узбекистана. Станция будет состоять из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200.

По оценке экспертов, возведение АЭС приведет и к улучшению качества жизни узбекистанцев.

"Это два с половиной гигаватта электрогенерации. Это размещение заказов узбекских предприятий. Это подготовка сотен, а потом и тысяч молодых специалистов для этой отрасли… Это можно посчитать и предъявить обществу в виде миллиардов заплаченных налогов", — заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Редакция Sputnik Узбекистан представила будущее республики с атомной энергетикой — об этом смотрите в нашей инфографике.

По теме

Лихачев: АЭС Узбекистану строим, как себе
Теги:
АЭС, Узбекистан, Россия, Атомная энергетика



Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае
Первая встреча "Шанхайской восьмерки": о чем договорились лидеры стран
Фридайвер Брайан Руло встретился с акулами лицом к лицу
Во Флориде смельчак около двух часов провел под водой с 15 акулами
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054