Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

"Росатом" построит АЭС в Навоийской области Узбекистана. Станция будет состоять из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200.

По оценке экспертов, возведение АЭС приведет и к улучшению качества жизни узбекистанцев.

"Это два с половиной гигаватта электрогенерации. Это размещение заказов узбекских предприятий. Это подготовка сотен, а потом и тысяч молодых специалистов для этой отрасли… Это можно посчитать и предъявить обществу в виде миллиардов заплаченных налогов", — заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Редакция Sputnik Узбекистан представила будущее республики с атомной энергетикой — об этом смотрите в нашей инфографике.