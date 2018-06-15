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Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

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Новый терминал аэропорта Ташкента
© Sputnik /

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.

Помещение предназначено для досмотра и паспортного контроля пассажиров международных линий, оно значительно увеличит пропускную способность аэропорта - до 1200 пассажиров в час.

Основные характеристики нового терминала - в инфографике Sputnik.




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