Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Сервировка стола по всем канонам этикета поможет красиво преподнести блюдо и даже сделать так, что оно покажется гостю более вкусным. Каждая хозяйка и владельцы ресторанов должны знать, как нужно расставлять столовые приборы, чтобы сервировка радовала взор.

Sputnik Азербайджан разработал инфографику, которая наглядно демонстрирует, каким образом и куда нужно складывать приборы, а также как сложить вилку с ножом, чтобы сделать комплимент официанту и повару или высказать свое недовольство обслуживанием.