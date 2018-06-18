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Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

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Как правильно сервировать обеденный стол
© Sputnik / Эльнур Салаев, Мурад Оруджев

Правильно разложив столовые приборы, можно создать уютную и красивую обстановку для главного ритуала дня — обеда.

Сервировка стола по всем канонам этикета поможет красиво преподнести блюдо и даже сделать так, что оно покажется гостю более вкусным. Каждая хозяйка и владельцы ресторанов должны знать, как нужно расставлять столовые приборы, чтобы сервировка радовала взор.

Sputnik Азербайджан разработал инфографику, которая наглядно демонстрирует, каким образом и куда нужно складывать приборы, а также как сложить вилку с ножом, чтобы сделать комплимент официанту и повару или высказать свое недовольство обслуживанием.

Теги:
этикет



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Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

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