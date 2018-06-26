Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

О том, сколько миллионов граждан живут и зарабатывают на территории чужих государств, а также о том, сколько денег они выслали своим близким в 2017 году, — смотрите в нашей инфографике.
Около 800 млн человек в мире живут на деньги, которые им высылают родственники, – трудовые мигранты. Такие данные содержатся в сообщении Организации Объединенных Наций.
О том, сколько миллионов граждан живут и зарабатывают на территории чужих государств, а также о том, сколько денег они выслали своим близким в 2017 году, — смотрите в нашей инфографике.
Жителям Таджикистана среди других государств Центральной Азии литр бензина обходится дороже всего, а топливо по самой бюджетной цене продают в Туркменистане.
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Правильно разложив столовые приборы, можно создать уютную и красивую обстановку для главного ритуала дня — обеда.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
Во вторник, 26 июня, стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончался известный советский и российский поэт Андрей Дементьев.
За неделю через биржевые онлайн-аукционы продано 74 автономера на 977 миллионов сумов, среди покупателей лидируют жители столицы и области.
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Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
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Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
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В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.
В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.
"Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.
Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.