Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Около 800 млн человек в мире живут на деньги, которые им высылают родственники, – трудовые мигранты. Такие данные содержатся в сообщении Организации Объединенных Наций.

О том, сколько миллионов граждан живут и зарабатывают на территории чужих государств, а также о том, сколько денег они выслали своим близким в 2017 году, — смотрите в нашей инфографике.