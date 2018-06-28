Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Участок улицы Фаргона закрыт в связи с заменой труб холодного водоснабжения, а в районе улицы Эльбек ведется строительство линии метрополитена, для удобства водителей организовано двустороннее движение.
В Ташкенте в связи с заменой труб холодного водоснабжения с 24 июня перекрыто несколько улиц.
Участок улицы Фаргона закрыт в связи с заменой труб холодного водоснабжения, а в районе улицы Эльбек ведется строительство линии метрополитена, для удобства водителей организовано двустороннее движение.
Около 800 млн человек в мире живут на деньги, которые им высылают родственники — трудовые мигранты. Такие данные содержатся в сообщении Организации Объединенных Наций.
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В Казахстане планируется поэтапно увеличивать количество студентов из-за рубежа – к 2025 года в вузах страны будут учиться 50 тысяч иностранцев.
На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.
По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей