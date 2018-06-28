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Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

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Ограничение проезда в Ташкенте
Sputnik

В Ташкенте в связи с заменой труб холодного водоснабжения с 24 июня перекрыто несколько улиц.

Участок улицы Фаргона закрыт в связи с заменой труб холодного водоснабжения, а в районе улицы Эльбек  ведется строительство линии метрополитена, для удобства водителей организовано двустороннее движение.




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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

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