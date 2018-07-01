Туда - ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Летом все хотят поехать отдыхать на море, ведь именно в это время года особенно тянет полежать на песочке и окунуться в прохладную морскую воду

В какие страны и когда не стоит ехать летом — смотрите в нашей инфографике.

Визит на побережье Турции стоит с первых чисел июня перенести на конец месяца, так как после наступления Рамадана многие местные жители сами не прочь отдохнуть на своем море.

В Испании лучше успеть отдохнуть до конца июля, потому что в 20-х числах этого месяца и до середины августа здесь наступает пора отпусков испанцев, которые заполнят местные пляжи со своими семьями.

На Кубе в конце августа отдых вам могут испортить ураганы.

В Юго-Восточную Азию не стоит ехать в июле и августе. А если уж вы решили отдохнуть здесь летом, то будьте готовы к сильным тропическим ливням.

О том, как лучше спланировать свой летний отдых, — инфографика Sputnik Таджикистан.