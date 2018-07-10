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Как мигранты могут получить налоговый вычет

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Как мигранту получить налоговый вычет с патента
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Не все трудовые мигранты, работающие в России по патенту, знают, что они могут получить налоговый вычет.

Какие документы потребуется собрать и куда нужно обратиться - смотрите в инфографике Sputnik.




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Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

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