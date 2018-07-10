Как мигранты могут получить налоговый вычет

Какие документы потребуется собрать и куда нужно обратиться - смотрите в инфографике Sputnik.
Не все трудовые мигранты, работающие в России по патенту, знают, что они могут получить налоговый вычет.
Какие документы потребуется собрать и куда нужно обратиться - смотрите в инфографике Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан".
Песчаная буря - частое явление во многих регионах Узбекистана, особенно в Приаралье. Как уберечь себя от стихии, смотрите в инфографике Sputnik.
Летом все хотят поехать отдыхать на море, ведь именно в это время года особенно тянет полежать на песочке и окунуться в прохладную морскую воду.
В Ташкенте в связи с заменой труб холодного водоснабжения с 24 июня перекрыто несколько улиц.
Первый энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию до 2028 года. До этого времени президент Узбекистана поручил создать в стране законодательную базу для атомной энергетики.
Российский автогигант существенно нарастил экспорт своей продукции, особенно в страны СНГ. Лидерами по итогам первого полугодия оказались Беларусь и Казахстан, а у Узбекистана один из лучших показателей по темпу роста.
Модернизация сортировочной станции в Алмазарском районе Ташкента предусмотрена программой развития железнодорожного транспорта.
С начала лета в Шымкенте каракурты укусили 25 человек, в том числе четырех детей – половина пострадавших продолжают лечение в клиниках.
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Вице-председатель Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, рассказал, что ждет русский язык в Молдове.
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В Кыргызстане снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые автомобили, а для электромобилей их обнулили.
Таджикистан оказался одним из самых спонтанных туристических направлений - почему так считают эксперты?