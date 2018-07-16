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Топ-15 стран по военным расходам

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Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
© RIA Novosti .

Многие страны тратят огромные деньги на вооруженные силы и военные мероприятия.

В военное дело государства по всему миру вкладывают до 10% от ВВП.

Кто входит в топ-15 стран с самыми высокими расходами на оборонную сферу, смотрите в инфографике.




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