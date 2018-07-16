Топ-15 стран по военным расходам

В военное дело государства по всему миру вкладывают до 10% от ВВП.
Кто входит в топ-15 стран с самыми высокими расходами на оборонную сферу, смотрите в инфографике.
Многие страны тратят огромные деньги на вооруженные силы и военные мероприятия.
В военное дело государства по всему миру вкладывают до 10% от ВВП.
Кто входит в топ-15 стран с самыми высокими расходами на оборонную сферу, смотрите в инфографике.
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В казахстанском Петропавловске автомобиль на полной скорости влетел в стеклянную остановку - восемь человек госпитализированы.
Премьер-министр Кыргызстана поручил министру внутренних дел лично встретиться с отцом девушки, убитой в здании милиции.
Рейтинговое агентство Moody`s ставит Таджикистан в пример как страну с успешной пенсионной реформой.