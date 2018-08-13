Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

В АрМИ-2018 участвовали представители 32 стран.
Итоги выступления представителей Узбекистана - в инфографике Sputnik.
Четвертые Армейские международные игры прошли с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран.
В АрМИ-2018 участвовали представители 32 стран.
Итоги выступления представителей Узбекистана - в инфографике Sputnik.
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На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.
При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.